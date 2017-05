Mannheimer Kultfigur Schlappner in Meppen: Ihr macht Spaß!

Meppen. Mannheim, das ist eine Fußballstadt, Waldhof eine echte Marke: Mit Bundesligaerfahrung, mit einer einst exzellenten Nachwuchsarbeit, von der nicht nur Erstligisten, sondern auch die Nationalmannschaft profitierte, mit einer immer noch großen Fanbasis. Legende des Vereins, Kultfigur und Vater des Aufstiegs 1983 ist Klaus Schlappner, der Mann mit dem Pepita-Hut, der gerade 77 Jahre alt geworden ist.

Dabei spielte der ehemalige Bundestrainer Sepp Herberger als gebürtiger Waldhofer für Mannheim, aber das war eine ganz andere Zeit. Um einen markigen Spruch im breitesten Kurpfälzer Dialekt war Schlappner nie verlegen. Nach drei Jahren als Kotrainer bei Darmstadt übernahm der Elektromeister aus Biblis 1980 Waldhof und führte den Klub in die Bundesliga. Dort hielt sich Waldhof bis 1990. Da war Schlappner, der Anfang 1996 zurückkehrte, nicht mehr im Amt.

Eigene Talentschmiede

Mannheim setzte auf die eigene Talentschmiede: Die A-Jugend wurde 1980 gegen Schalke Deutscher Meister. Das war die Grundlage des Erfolgs des Vereins, der sich mit Schlappner als Siebter der Regionalliga für die eingleisige 2. Bundesliga qualifizierte (1981) und zwei Jahre später mit seiner jungen Mannschaft, den Waldhof-Buben, ins Fußball-Oberhaus aufstieg.

Linz steuert 16 Tore bei

16 Tore steuerte der spätere Meppener Trainer Paul Linz bei. Neun von 20 Spielern stammten aus dem eigenen Nachwuchs. Jürgen Kohler, Karlheinz und Bernd Förster sowie Ronald Borchers wurden Nationalspieler. Später folgten auch Christian Wörns, Uwe Rahn, Maurizio Gaudino, Dirk Schuster und Hanno Balitsch.

Beste Zeit in der Bundesliga

Die Bundesliga-Zeit der Mannheimer gilt noch immer als die größte des Vereins. Aber sie lähmte ihn nicht. Immerhin 20 Jahre spielte Waldhof in der 2. Bundesliga, davon sechs gemeinsam mit dem SV Meppen. Zweimal saß „Schlappi“ auf der Trainerbank und holte vier Punkte 1996. Sein Comeback bei Waldhof – „Mit Schlappner zurück in die Zukunft“ – war umstritten. In Meppen hatte er einen großen Auftritt. SVM-Manager Gerd van Zoest begrüßte ihn als „gern gesehenen Gast“. Schlappner umschmeichelte den Gegner. „Zu euch komme ich immer recht gerne. Ihr macht Spaß“, lobte Schlappner, von 1992 bis 1995 chinesischer Nationaltrainer, Publikum und Mannschaft.

Hollerieth und Cengiz im Rapolder-Kader

Der Mannheimer Höhenflug blieb aus. Schlappner, der Verstärkungen forderte, trat zurück, Günter Sebert übernahm, wurde von Uwe Rapolder abgelöst, der kurzfristig den Abstieg nicht mehr verhindern konnte. Rapolder, zu dessen Teams der ehemalige Herzlaker Torjäger Hakan Cengiz und der spätere Meppener Jugendtrainer Achim Hollerieth zählten, führte die Kurpfälzer 1999 zurück in die 2. Liga und klopfte am letzten Spieltag der Saison 2000/01 ans Tor zur Bundesliga. Aber St. Pauli machte einen Strich durch die Hoffnungen.

Hopp half Waldhof

2003 stieg Mannheim ab, bekam keine Lizenz für die Regionalliga und musste insgesamt fünf Jahre in der Oberliga Baden-Württemberg antreten, also auch beim 100-jährigen Vereinsbestehen 2007. Bündelung der Kräfte vom VfR Mannheim und Waldhof war ein Thema, Dietmar Hopp, Mäzen von 1899 Hoffenheim, bot seine Unterstützung an. Der Milliardär griff dem finanziell klammen Verein unter die Arme, beteiligte sich am Bau eines Förderzentrums für den Nachwuchs in Mannheim. Nach dem Bundesligaaufstieg nutzten die Hoffenheimer das Carl-Benz-Stadion für die ersten neun Heimspiele. Dafür wurde die 1994 eröffnete Arena modernisiert. Aber zu einer engeren Zusammenarbeit kam es nicht. Das Hopp-Unternehmen wird aber als Exklusivpartner geführt.

Im Dreieck zwischen Stuttgart, Frankfurt und Kaiserslautern ist das Fußball-Leben nicht leicht. Die stärksten Talente zieht es zu den höherklassigen Klubs wie Hakan Calhanoglu nach Karlsruhe. Heute schließen sich gebürtige Mannheimer gleich anderen Klubs an, wie Pascal Groß (Ingolstadt) oder Marco Terrazino (Hoffenheim).

Zuschauerrekord

Treu geblieben sind die Fans, selbst als Waldhof zur Saison 2010/11 keine Regionalliga-Lizenz erhielt und wieder fünftklassig war. Nach einer unglaublichen Aufholjagd sicherte sich Mannheim am letzten Spieltag doch noch Titel und Aufstieg. 18313 Besucher verfolgten die Partie gegen Illertissen: Die höchste Zuschauerzahl, die jemals bei einem Fünftligaspiel in Deutschland erreicht wurde. Sie löschte die Bestmarke vom Leipziger Derby zwischen dem FC Sachsen beim 1. FC Lokomotive (14968).