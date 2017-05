Thoben und Helmer elfmal dabei SV Meppen: 3:0 in Mannheim ein Höhepunkt

Meppen. 13 Partien hat der SV Meppen in den Zweitligajahren von 1990 bis 1997 gegen Waldhof Mannheim bestritten. Robert Thoben und Andreas Helmer, die auf emsländischer Seite am häufigsten dabei waren, erinnern sich vor allem an den grandiosen 3:0-Erfolg im Mai 1993 im Stadion am Alsenweg.

Thoben und Helmer mischten in elf Duellen SVM gegen Mannheim mit. Sie schossen auch die meisten Tore: Helmer drei, Thoben zwei. Beide trafen beim einzigen Auswärtssieg in der Kurpfalz im Mai 1993: Thoben, mit 474 Partien die Nummer zwei der ewigen Einsatzbestenliste hinter Bernd Deters (524) und mit 87 Treffern Achter der Tor-Wertung, markierte nach einer halben Stunde die Führung. Die Direktannahme nach Helmer-Ecke landete im oberen linken Torwinkel. Vor seinem achten Saisontreffer hatte der Schütze 14 Spiele nicht mehr getroffen. Helmer (7., 342/31) netzte drei Minuten vor dem Abpfiff zum 2:0 ein, nachdem er zwei Mannheimer ausgespielt hatte. Den Schlusspunkt setzte Damir Bujan.

„Aufstieg vermasselt“

Der SVM hatte den Gastgebern „die Aufstiegschance entscheidend vermasselt. So konnten sie auf der Zielgeraden noch von ihrem Konkurrenten, dem VfB Leipzig, um den dritten Aufstiegsplatz abgefangen werden“, stellte SVM-Präsident Wolfgang Gersmann später im SVM-Journal fest.

Große Abwehrschlacht

„Gegen Mannheim waren es immer Spiele auf Augenhöhe, auch wenn Waldhof schon sieben Jahre in der Bundesliga gespielt hatte“, erinnert sich Thoben. Helmer sah insgesamt leichte Vorteile für die Emsländer. „Wir haben meist ganz gut ausgesehen. Mannheim lag uns, obwohl die Truppe meist bärenstark war.“ Wie auch immer: Beim letzten Vergleich am Alsenweg 1993 hatte Waldhof Probleme. „Ich weiß noch, dass wir uns gewundert haben, wie wir Mannheim damals abgemeldet haben“, sagt Helmer. „Die haben wir einmal zerlegt.“ In einer der „größten Abwehrschlachten der Vereinsgeschichte“, hieß es damals auf der Emslandsportseite. Das konnten auch der ehemalige DDR-Juniorennationalspieler und Bayern-Spieler Norbert Nachtweih sowie der finnische Nationaltorwart Kari Laukkanen nicht verhindern.

1:1 gegen schlappe Schlappner-Buben

Helmer traf gegen Waldhof noch beim 1:1-Heimremis am 25. April 1996 mit einem haltbaren Volleyschuss gegen eher schlappe Schlappner-Buben. Bei der 1:2-Niederlage am 2. April 1994 schoss er nach Foul an Thoben seinen ersten Strafstoß für den SVM am Tor vorbei, erzielte aber nach Vorarbeit von Rainer Rauffmann das 1:1. Thoben, der bei seiner bärenstarken Vorstellung den ersten Treffer beim 2:0-Pokalerfolg am 4. November 1990 beisteuerte, ist das Carl-Benz-Stadion in guter Erinnerung geblieben. „Da war alles ziemlich eng, die Stimmung gut. Das waren tolle Erlebnisse.“

Stielike als Trainer

Natürlich erinnert sich das SVM-Duo an Ikone Klaus Schlappner. Auf der Mannheimer Trainerbank saßen auch Uli Stielike, Europameister 1980 und Vizeweltmeister 1982, Klaus Toppmöller, Rekordtorschütze des 1. FC Kaiserslautern (108) und später Coach in Frankfurt, Bochum, Leverkusen und Hamburg, oder Jürgen Sundermann, der den VfB Stuttgart 1977 in die Bundesliga führte und in der Spitzengruppe etablierte. Dafür erhielt er den Spitznamen „Wundermann“. In Mannheim wurde er in der Saison 1993/94 ausgerechnet nach der 0:1-Niederlage beim SV Meppen (Torschütze Josef Menke) von Valentin Herr abgelöst.

Christian Wörns spielte bei Mannheim

Erinnern können sich Helmer und Thoben noch an einige Fußballer auf der Waldhof-Seite: An den 66-fachen Nationalspieler Christian Wörns (auch Leverkusen), Filigran-Techniker Fabrizio Hayer (Mainz), Dieter Eckstein (6 Länderspiele, Nürnberg, Schalke), Jonathan Akpoborie (12 Länderspiele Nigeria, Stuttgart, Wolfsburg), Henrik Larsen (39 Länderspiele Dänemark), Abwehrchef Jürgen Luginger (Schalke) oder die aktuellen Trainer Torsten Lieberknecht (Braunschweig) und Dieter Hecking (Mönchengladbach), der die Baden-Württemberger beim 1:1 im März 1991 in Führung geschossen hatte – Frank Klobke glich aus.

Mannheim-Trainer Dais dreimal gegen den SVM

Dreimal lief Mannheims aktueller Trainer Gerd Dais gegen den SVM auf bei zwei Punktspiel-Unentschieden und einer Pokalniederlage. Der 53-Jährige beendete 1992 nach 119 Partien und 24 Toren seine aktive Laufbahn bei Waldhof.

SVM-Bilanz leicht positiv

Bei der Gesamtbilanz gegen Mannheim ist der SV Meppen dank des Pokalspiels leicht im Vorteil: Bei 13 Partien verzeichnete er vier Siege, sechs Unentschieden und drei Niederlagen bei 11:8 Toren. Während die Meppener mit den Trainern Rainer Persike, Horst Ehrmantraut und Paul Linz in der Kurpfalz nur einmal gewannen (zwei Unentschieden, drei Niederlagen), kassierten sie im Emsland bei drei Siegen und vier Unentschieden keine einzige Niederlage.