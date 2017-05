Die Trainer beider Mannschaften standen sich als Spieler in einer Begegnung gegenüber. Am 11. August 1990 besiegte der SV Waldhof Mannheim mit Gerd Dais in der Startformation den VfL Osnabrück, bei dem Christian Neidhart in der 53. Minute eingewechselt wurde, mit 1:0. Torschütze des einzigen Tores war Gerd Dais.