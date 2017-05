Interview mit Rainer Persike „Ich traue dem SV Meppen einiges zu“

Meppen. Das Mentale ist ganz entscheidend, weiß Meppens Zweitliga-Aufstiegstrainer Rainer Persike, worauf es in den zwei Spielen gegen Waldhof Mannheim besonders ankommt. In der Relegation zur Dritten Liga traut er den Emsländern einiges zu.

Im Interview geht der 69-Jährige, der den SVM 1987 ins Profigeschäft führte, auf die unterschiedlichen Bedingungen bei einer Aufstiegsrunde und einer Relegation ein. Er unterstützt die Forderung, dass der Meister aufsteigen sollte, glaubt aber nicht daran, dass sich bei fünf Regionalligen alle Titelträger direkt für die Dritte Liga qualifizieren können. „Das ist nicht durchsetzbar.“

Herr Persike, in einem Monat jährt sich der Zweitligaaufstieg des SV Meppen zum 30. Mal. Werden Sie noch darauf angesprochen?

Das wird immer weniger. Dafür liegt es weit zurück. Es sind ja auch viele junge Leute im Stadion, die haben es nicht miterlebt.

Sind Sie regelmäßig im Stadion?

Bei etwa 90 Prozent der Heimspiele bin ich dabei. Aber Auswärtsspiele habe ich diese Saison nicht gesehen.

Werden Sie noch von allen erkannt?

Ich glaube es nicht.

Ist der Aufstieg aktuell wieder ein Thema, weil der SVM die Relegation zur Dritten Liga erreicht hat?

Ja, ich habe mit einigen darüber gesprochen, aber die Relegation ist ja etwas anderes als die Aufstiegsrunde damals. Wir hatten fünf Mannschaften, von denen sich zwei qualifizieren konnten. Das macht 40 Prozent. Jetzt sind es nur zwei Spiele, die Chance liegt bei 50 Prozent. Man spricht darüber, dass es zeitnah wieder eine Aufstiegsrunde geben könnte. Damit löst man aber das immer wieder angesprochene Problem, dass der Meister aufsteigen muss, nicht. Deshalb würde wohl auch nach einer Änderung keine Ruhe eintreten. Denn es würde weiter Meister geben, die nicht aufsteigen. Es wird sicher nie fünf Aufsteiger in die Dritte Liga geben. Das ist nicht durchsetzbar.

Worauf kommt es in zwei Relegationsspielen besonders an?

Wir hatten 1987 wenig Zeit zur Vorbereitung, vielleicht zehn Tage. Wir hatten bei Werder gewonnen, wurden Nordmeister an einem Mittwochabend. Den übernächsten Sonntag begann die Runde, aber zwischendurch hatten wir sonntags noch ein Punktspiel und zwei oder drei Tage später ein Pokalspiel gegen den VfB Oldenburg. Eine Trainingssteuerung war nicht möglich. Wir mussten es einfach laufen lassen. Dann kamen acht Spiele innerhalb eines Monats. Da war im Training eigentlich nur Regeneration und Pflege angesagt. Das ist bei zwei Spielen anders. Der SV Meppen weiß schon länger, dass er dabei ist. Da kann man, wenn das Trainerteam es für richtig hält, noch eine gewisse Trainingssteuerung vornehmen. Natürlich will man auch die letzten Punkspiele gewinnen. Das ist der gesunde Ehrgeiz. Aber der Fokus liegt eindeutig auf diesen beiden Relegationsspielen. Es ist wichtig, die Mannschaft in diesen vier Tagen auf ein Leistungshoch zu bringen. Das muss man irgendwie hinbekommen. Es ist gar nicht so einfach. Der Gegner versucht es ebenfalls, auch wenn er nicht so einen langen Vorlauf hat. Konditionell werden beide Mannschaften top austrainiert in die Spiele gehen. Da braucht man niemanden zu motivieren.

Wie wichtig ist die Psyche: Geht in diesen Vergleichen Mentalität vor Qualität?

Da ist was Wahres dran. Für mich ist die mentale Schiene sehr entscheidend. Darauf muss man sich einstellen. Denn es ist ein Riesenunterschied, ob man bei einem Auswärtsspiel wie in Eichede vor vielleicht 300 Zuschauern spielt oder in der Relegation vor über 20000 in Mannheim. Das ist der eine oder andere nicht gewohnt. Ich hoffe, dass diese große Kulisse unsere Mannschaft beflügelt und nicht mental runter drückt. Sie darf den Kopf nicht hängen lassen, falls es im Spiel Negativerlebnisse gibt, sondern sie muss stabil bleiben. Das ist ganz wichtig. Und jeder weiß natürlich, wie wichtig diese beiden Spiele sind.

In Jena gehört ein Psychologe zum Betreuerstab. Kann sich das in so einer Situation auszahlen?

Ich halte nichts davon. Das muss aber jeder Verein oder jeder Trainer selbst entscheiden, ob er das will oder nicht.

Beim SV Meppen hat sich Torjäger Benjamin Girth verletzt: Wie geht man als Verantwortlicher damit um?

Es gibt nur die Lösung, jetzt erst recht zu sagen. So bitter es für die Mannschaft und für den Spieler ist, dass er nicht dabei sein kann. Er hat für uns die meisten Tore geschossen. Aber es hilft niemandem, jetzt zu jammern. Man muss die, die jetzt in die Mannschaft kommen, starkreden, stark machen. Benjamin Girth kann nicht spielen, dann müssen es jetzt eben andere richten. Jetzt erst recht, zusammenrücken, das ist genau die richtige Stimmung.

Heute heißt es, der Meister muss aufsteigen. War das 1987 auch Tenor bei der Aufstiegsrunde zur 2. Liga?

Darüber ist damals nicht so viel diskutiert worden. Wenn man in eine Saison geht, kennt man die Ausschreibung. Sicher wäre es schön, wenn der Meister immer aufsteigt, aber selbst zur Regionalliga kann man das nicht verwirklichen. Denn der Niedersachsenmeister steigt zwar auf, aber der von Hamburg, Schleswig-Holstein oder Bremen muss in die Relegation. Dort wird es auch keine andere Lösung geben. Als der SVM Meppen 2011 in die Regionalliga aufgestiegen ist, gab es drei Staffeln. Da passte es genau. Aber ich erinnere mich noch daran: Wir sind acht Stunden im Bus nach Cottbus gefahren, haben dort übernachtet, vor 200 Zuschauern gespielt und sind wieder acht Stunden zurückgefahren. Das war ein riesiger Aufwand. Deshalb hat man fünf Staffeln eingeführt, damit es wieder mehr Derbys gibt. Aber man wird es in den nächsten Jahren nicht hinbekommen, dass unter diesen Bedingungen jeder Meister aufsteigt.

Ist die Forderung richtig?

Wenn man nach einer langen Saison oben steht, wünscht man sich den Aufstieg natürlich. Aber es muss machbar sein. Falls der SV Meppen, was wir alle hoffen, nächste Saison in der Dritten Liga spielt, würden wir auch fragen, ob es richtig ist, dass fünf Drittligisten absteigen müssen, weil fünf Regionalligameister aufsteigen wollen. Dann wären wir dagegen. Deshalb kann ich die Drittligisten verstehen.

Finden Sie persönlich eine Aufstiegsrunde gerechter als eine Relegation mit nur zwei Spielen?

Man kann sich darüber unterhalten, ob es richtig ist, wie jetzt mit sechs Mannschaften verfahren wird. Bei uns waren es damals fünf. Es ist schwer zu sagen, was gerechter ist. Jetzt muss man zwei Spiele dranhängen. Wir hatten damals 32 Punkspiele, aber noch einige Pokalpartien, und mussten sieben Mann für den Amateurländerpokal abstellen. Als es in die Aufstiegsrunde ging, hatten einige schon über 40 Pflichtspiele in den Knochen. Das ist natürlich eine Strapaze. Wir hatten in der Aufstiegsrunde mit Verletzungen zu kämpfen. Das darf man nicht unterschätzen.

Mit welchen Erwartungen ist der SV Meppen 1987 in die Aufstiegsrunde gestartet?

Wir sind Meister geworden. Das zeichnete sich ab. Hoher Favorit in der Aufstiegsrunde war Hertha BSC Berlin. Wir haben sicher gesagt, wir hauen alles rein. Aber wir haben nicht wirklich damit gerechnet, dass wir aufsteigen. Am Ende hatten wir einen Punkt mehr als Hertha. Das hat hinter Remscheid geklappt. Wir haben immer an unsere Chance geglaubt.

Hat die Außenseiterrolle der Mannschaft gutgetan?

Ich glaube schon. Hertha BSC hatte ganz andere Möglichkeiten als wir. Aber es spielt in so einer Runde keine Rolle, wer den höheren oder den geringeren Etat hat.

Sie haben bei drei Spielen gegen Waldhof Mannheim auf der Trainerbank gesessen. Ist Ihnen etwas in Erinnerung geblieben?

Nein. Daran kann ich mich so nicht erinnern. Ich habe Mannheim jetzt zweimal im Fernsehen gesehen. Ich hoffe nicht, dass sie gegen uns ganz anders auftreten. Das Spiel in Walldorf habe ich eine knappe Stunde verfolgt. Da lag Mannheim 0:3 zurück, hat aber in der Schlussphase ein 3:3 geschafft. Dann habe ich noch das Spiel gegen Saarbrücken gesehen. Das hat mich nicht vom Hocker gehauen.

Was trauen Sie dem SV Meppen in der Relegation zu?

Ich traue dem SV Meppen einiges zu. Es wäre toll, wenn die Mannschaft den Aufstieg schafft. Dann wäre sie wieder bundesweit im Blickpunkt. Das würde mich freuen für die Trainer, die Mannschaft, den ganzen Verein und auch die treuen Fans. Man sieht ja, dass sie wie ein Mann hinter der Mannschaft stehen. Die Karten waren innerhalb weniger Stunden vergriffen. Es wäre für die ganze Region wichtig, dass der SV Meppen in die Dritte Liga aufsteigt. Da bietet sich mit Münster, Osnabrück, Magdeburg und den anderen interessanten Gegnern eine ganz andere Plattform als jetzt.