Er schoss gerade in der Nähe einer Speller Ferienhaussiedlung auf Kaninchen, als die Polizei kam. Alarmiert hatte sie eine Anwohnerin, der der Jäger verdächtig vorgekommen war. Zunächst machte der Mann auf die Beamten einen unauffälligen Eindruck. Er hatte einen Jagdschein und jagte im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen. Er war lediglich wütend darüber, dass sich offensichtlich schon wieder jemand über sein Hobby beschwert hatte. Mehrfach, so sagte er den Polizisten, sei er in der Vergangenheit auf die Jagd angesprochen und gefragt worden, ob er nicht zu dicht an der Ferienhaussiedlung jage.