Stellten den Endausbau der Straße vor: v.l. Stefan Sändker, Bernhard Hummeldorf, Michael Gladen, Marcel Zech, Sebastian Forstreuter und Georg Holtkötter. FOTO: Samtgemeinde Spelle up-down up-down Zusammenhang mit dem Hafen Imhofstraße in Spelle soll bis Anfang Juni endgültig fertig sein Von PM. | 10.05.2013, 16:01 Uhr

Begonnen haben die Endausbauarbeiten der Imhofstraße in Spelle, für den die Firma August Mainka GmbH & Co. aus Lingen den Auftrag erhalten hat. Darauf verweist die Samtgemeinde Spelle in einer Pressemitteilung.