Die positive Entwicklung Schapens und der Samtgemeinde Spelle hat Austermann über Jahrzehnte mitgeprägt. Große Verdienste hat er sich bei der zukunftsorientierten Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen erworben. In enger Verbindung dazu stehen auch die Ansiedlungen von Gewerbebetrieben. Insbesondere die Anliegen der Landwirtschaft hat er mit Nachdruck vertreten.

Das Wohl der Vereine und der Kinder waren für Franz Austermann besonders wichtig. So fielen in seine Amtszeit der Um- und Neubau des St.-Ludgerus-Kindergartens sowie die Komplettsanierung der Turnhalle und viele weitere wichtige Investitionen. Die Förderung des Ehrenamtes war ihm ein großes Herzensanliegen. Um die ehrenamtlich Tätigen in der Gemeinde zu würdigen, hat Austermann den jährlichen Neujahrsempfang in Schapen ins Leben gerufen. Frühzeitig erkannte er die Notwendigkeit, die ärztliche Versorgung der Gemeinde langfristig zu sichern, um so auch der demografischen Entwicklung gerecht zu werden. Besonderen Wert legte er auf einen engen Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern.

Franz Austermann war kein Mensch, der anderen nach dem Mund redete. Er hatte eine ausgeprägte soziale Ader, war ein offener, fairer und kompetenter Ansprechpartner. 2006 wurde ihm durch den Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund die Silberne Ehrennadel verliehen. Doch nicht nur auf politischer Ebene war er aktiv. So war Austermann über 53 Jahre Mitglied der Feuerwehr Schapen und hat über 30 Jahre im Kirchenvorstand der kath. Kirchengemeinde Aufgaben übernommen.

Was war er für ein Mensch?, hat unsere Zeitung einen langjährigen Begleiter von Franz Austermann gefragt. Seine Antwort: „Ein feiner Kerl.“ Damit ist alles gesagt .(pe)