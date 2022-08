Der Zauberer Endrik Thier bietet am Donnerstag in Spelle eine Zaubershow zum Mitmachen. FOTO: Endrik Thier up-down up-down Angebot für Kinder und Erwachsene Zauberer Endrik Thier bietet in Spelle Zaubershow zum Mitmachen Von Nina Beuvink | 11.08.2022, 08:16 Uhr

Der Zauberer Endrik Thier am Donnerstag, 11. August, auf dem Speller Markelo-Platz eine Zaubershow, in der das Publikum zum Mitmachen eingeladen wird. Besonders Kinder werden in die Zaubershow mit eingebunden.