In drei Wochen sollen die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in die Wohncontaineranlage (Foto) auf dem Bürgermeister-Reker-Platz in Spelle einziehen. Samtgemeindebürgermeisterin Maria Lindemann sowie die Fachbereichsleiter Thomas Wranik (links) und Manfred Rietmann appellieren an die Bevölkerung, weiteren Wohnraum für die dauernde Unterbringung zur Verfügung zu stellen.

FOTO: Ludger Jungeblut