Neu auf dem Wochemarkt in Spelle ist der Verkaufswagen der Bäckerei Knuf. Marktleiter Hubert Börger (links) freut sich darüber und begrüßt Josef Knuf. Foto: Samtgemeinde Spelle up-down up-down Vegan, zuckerfrei, Bio-Qualität Wochenmarkt Spelle wächst: Jetzt gibt es auch einen Bäcker Von Mike Röser | 20.02.2023, 13:49 Uhr

Etablieren will sich der Speller Wochenmarkt in der Region. Gestartet war dieser Anfang 2021 mit drei Ständen, ein Marktleiter will ihn seit Mitte 2022 attraktiver machen - und nun gibt es einen auf Bäcker mit besonderem Anspruch.