Hansult (50) übernimmt die Gesamtverantwortung für die Geschäftsbereiche Produktion/Logistik/Einkauf. Er löst Siegfried Wickert ab, der zum 1. Mai als Geschäftsführer in die Bernard Krone Holding GmbH & Co. KG wechseln wird. Wickert (58), der bereits seit 1997 in der Krone Geschäftsführung tätig ist, wird sich zukünftig spartenübergreifend um strategische Krone-Projekte in den Bereichen Produktion/Einkauf/Investitionen kümmern.

Abläufe optimieren

„Wir müssen die Abläufe im Werk weiter optimieren. Dieses Projekt treiben wir intensiv voran, und wir freuen uns deshalb sehr, dass wir mit Hansult einen erfahrenen und kompetenten Mann ins Boot holen konnten“, erläutert Bernard Krone, geschäftsführender Gesellschafter der Krone-Gruppe. „Gleichzeitig schaffen wir so freie Kapazitäten für Siegfried Wickert, der sich auf strategische Maßnahmen in den Segmenten Produktion, Einkauf und Investition konzentrieren wird. Und zwar in allen Geschäftsbereichen der Krone-Gruppe, die in über 50 Ländern aufgestellt ist“, so Krone.