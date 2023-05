Balkonkraftwerke sind zwar kleiner als eine voll ausgewachsene PV-Anlage auf dem Hausdach, kosten dafür jedoch nur einen Bruchteil und sind verhältnismäßig schnell installiert. Foto: Imago Images/Robert Poorten up-down up-down Zuschuss für Mini-PV-Anlagen Gemeinde Spelle will Förderprogramm für Balkonkraftwerke erstellen Von Philip Jesse | 27.05.2023, 15:26 Uhr

Bürger in Spelle könnten in naher Zukunft beim Kauf eines Balkonkraftwerks Geld sparen. Der Gemeinderat will ein Förderprogramm für Mini-PV-Anlagen auf Samtgemeindeebene erarbeiten lassen.