Bürgermeister Dominic Herbst gratulierte am Donnerstagabend Maria Lindemann zur Wahl. Foto: Foto: HAZ Neustadt up-down up-down Samtgemeindebürgermeisterin geht Von Spelle nach Neustadt: Maria Lindemann wird Erste Stadträtin Von Thomas Pertz | 02.06.2023, 11:23 Uhr

Spelles Samtgemeindebürgermeisterin Maria Lindemann wird neue Erste Stadträtin in Neustadt am Rübenberge. Das Wahlergebnis für sie am Donnerstagabend war eindeutig.