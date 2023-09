Bessere Bedingungen für Radfahrer: Auf einer Länge von rund 7,3 Kilometern wird der entlang der Kreisstraße 324/304 vorhandene 1,80 Meter breite und mit Asphalt überbaute Pflasterradweg durch einen breiteren Asphaltradweg (mindestens 2,50 Meter) ersetzt.

Nach Aussage des Landkreises Emsland als Bauherr wird nach dem Herrichten des Unterbaues eine 15 Zentimeter starke Schottertragschicht, eine sieben Zentimeter dicke Asphalttragschicht und eine drei Zentimeter dicke Asphaltdeckschicht aufgebracht.

Kosten: Rund 1,3 Millionen Euro

Die Arbeiten beginnen voraussichtlich in der 39. Kalenderwoche - also ab dem 25. September. Witterungsbedingt kann es aber noch zu Verzögerungen kommen. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro, der Landkreis Emsland erhält allerdings einen Landeszuschuss in Höhe von 75 Prozent und damit rund 975.000 Euro.

Halbseitige Sperrungen notwendig

Der Landkreis bittet gleichzeitig um Verständnis, dass es durch die Ausbaumaßnahme zu Verkehrseinschränkungen auf dem genannten Streckenabschnitt kommen kann. Beispielsweise wird das Vorhaben – soweit bautechnisch erforderlich – abschnittsweise unter halbseitiger Verkehrsführung mit Lichtsignalanlage an der Baustelle vorbeigeführt.