Von Daniel Gonzalez-Tepper | 14.01.2023, 09:46 Uhr

Der Kindergarten an der Heinrich-Schulte-Straße in Lünne in der Samtgemeinde Spelle ist von Einbrechern heimgesucht worden. Die Polizei sucht Zeugen.