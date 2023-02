Als Kommissarin Lena Odenthal ist Ulrike Folkerts vielen Fernsehzuschauern bekannt. Jetzt kommt die Schauspielerin zu einer Lesung nach Spelle. Foto: SWR Presse/Bildkommunikation up-down up-down Eintritt frei - Bitte um Spende Riesen-Interesse an Tatort-Kommissarin: Neuer Ort für Lesung in Spelle Von Julia Mausch | 10.02.2023, 09:29 Uhr

Als Tator-Kommissarin Lena Odenthal ist sie bekannt: Ulrike Folkerts liest in Spelle aus ihrer Biografie. Da das Interesse an der Veranstaltung so groß ist, wird die Lesung verlegt.