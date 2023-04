Wegen der Sanierung von Kreisstraßen in Spelle ist mit Vollsperrungen zu rechnen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Am 19. April geht es los Sanierung von Kreisstraßen in Spelle: Wo mit Sperrungen zu rechnen ist Von Thomas Pertz | 07.04.2023, 12:32 Uhr

In Spelle steht die Instandsetzung von Kreisstraßen an. Am Mittwoch, 19. April, geht es los. Autofahrer müssen sich auf Vollsperrungen einrichten.