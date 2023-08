Haftbefehl wegen Totschlags Toter in Spelle: Polizei nimmt Tatverdächtigen in Bayern fest Von Wilfried Roggendorf | 07.08.2023, 12:57 Uhr Nachdem ein 35-Jähriger am Wöhlehof in Spelle tot aufgefunden wurde, ist jetzt ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Foto: Wilfried Roggendorf up-down up-down

Am 23. Juli hatte eine Spaziergängerin am Wöhlehof in Spelle eine Leiche entdeckt. Schnell war klar, dass der Mann gewaltsam zu Tode gekommen ist. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.