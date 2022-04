Zu einem wichtigen Meilenstein seiner erfolgreichen politischen Tätigkeit zählt ohne Zweifel das Flurbereinigungsverfahren. So war Hubert Reker viele Jahre Vorsitzender der Teilnehmergesellschaft. Mit der Bildung der Samtgemeinde Spelle zum 1. März 1974 kam auf Reker eine weitere wichtige Aufgabe zu. Seine Erfahrung aus dem freiwilligen Zusammenschluss zur Einheitsgemeinde Spelle kam ihm hierbei zugute. Hubert Reker wurde zum ersten Samtgemeindebürgermeister gewählt. Dieses Amt hatte er bis zum 31. Oktober 1991 inne. Aus gesundheitlichen Gründen konnte er für die Bürgermeisterämter nicht erneut kandidieren, blieb jedoch eine weitere Wahlperiode bis 1996 Mitglied in beiden Räten.

In Anerkennung hervorragender Leistungen und in Würdigung seines vorbildlichen ehrenamtlichen Engagements verlieh der Rat der Gemeinde Spelle Hubert Reker am 12. Dezember 1996 die Ehrenbezeichnung '"'Ehrenbürgermeister'"'. Im Jahr 1994 erhielt Hubert Reker die Ehrenmedaille des Nieders. Städte- und Gemeindebundes. Am 17. August 1993 wurde ihm das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland durch Landrat Josef Meiners verliehen. Doch nicht nur auf politischer Ebene hat sich Reker engagiert. So war er beispielsweise 61 Jahre Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Spelle. In vielen Vereinen und Verbänden erledigte er oft jahrzehntelang Vorstandsarbeit. Hubert Reker pflegte stets eine enge Verbindung zu den Bürgerinnen und Bürgern. Er nahm seine Aufgaben mit großem Einsatz und umfassender Sachkenntnis wahr.

Mit Trauer und Dankbarkeit werden sich die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Spelle sowie der Samtgemeinde Spelle stets an ihn erinnern. Das Mitgefühl der ganzen Gemeinde gilt seiner Familie.