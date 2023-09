Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 20:57 Uhr auf der Lingener Straße (B70) in Lünne. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer war mit seinem Auto in Fahrtrichtung Lingen unterwegs. An der Ampelkreuzung an der Ecke Beesteneer Straße (K 304) fuhr er auf einen dort wartenden

Nissan auf.

Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, ergriff der Verursacher laut Polizei anschließend die Flucht: Er bog nach rechts auf einen Parkplatz ab, der sich direkt an der Unfallstelle befand, und floh über die K304 in Richtung Beesten.

Verursacher fuhr vermutlich einen blauen Ford

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers handelt es sich um einen blauen, mutmaßlich dunkelblauen Ford. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter Telefon 05977/204360 in Verbindung zu setzen.