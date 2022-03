Einen Schornsteinbrand musste am Dienstagnachmittag die Feuerwehr in Beesten löschen. FOTO: Symbolfoto: Kristina Müller 5000 Euro Schaden Schornstein brennt an Wohnhaus in Beesten Von Christian Belling | 16.03.2022, 11:58 Uhr

Zu einem Schornsteinbrand ist am späten Dienstagnachmittag die Feuerwehr in die Dammstraße in Beesten alarmiert worden.