Musik für Fans der härteren Gangart bietet das Moshnmay-Festival auch 2023 wieder in Schapen. Foto: Kai Kestner up-down up-down Elf Bands am 21. und 22. April Metal-Festival in Schapen: Line-Up für Moshnmay 2023 steht fest Von Pia Alberts | 14.03.2023, 11:42 Uhr

Am 21. und 22. April findet in Schapen das Indoor-Metal Festival Moshnmay statt. Die Macher versprechen Fans von Rock- und Metal-Musik an zwei Tagen ein internationales Line-Up.