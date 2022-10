Ein Rettungshubschrauber kommt beim Unfall in Schapen zum Einsatz. Symbolfoto: IMAGO/Marvin Riess up-down up-down Rettungshubschrauber im Einsatz Radfahrer wird von Lkw in Schapen erfasst und schwer verletzt Von Harry de Winter | 25.10.2022, 08:36 Uhr

In Schapen in der Samtgemeinde Spelle ist es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Radfahrer wurde hierbei schwer verletzt.