Nach der jüngsten Sitzung eines eigens gegründeten Arbeitskreises mit starker Beteiligung von Vereinen und Verbänden und Privatpersonen erläuterte Bürgermeisterin Magdalena Wilmes den Ende vergangenen Jahres gefassten Entschluss, alle zwei Jahre ein Gemeindefest im Bürgerpark zu veranstalten anstatt der Kirmes. „Die abnehmenden Besucherzahlen und das schwindende Interesse seitens der Schausteller an der Kirmes haben uns zu diesem Schritt bewogen“, so Magdalena Wilmes. Nun habe man sich in Lünne zusammengeschlossen, um gemeinsam ein Fest für die Gemeinde vorzubereiten.