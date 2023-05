Noch fehlen die Spielgeräte im Außenbereich der Kita „Wilde Möhre“ in Spelle. Foto: Wilfried Roggendorf up-down up-down Genug Erzieher gefunden Neue Kita in Spelle: Woher der besondere Name „Wilde Möhre“ kommt Von Wilfried Roggendorf | 10.05.2023, 11:39 Uhr

Der Bedarf an Kinderbetreuung wächst allerorts, so auch in der Gemeinde Spelle. Dort hat es zuletzt viele provisorische Betreuungsorte gegeben. Doch zum 1. April hat nun eine neue Kita ihren Betrieb aufgenommen.