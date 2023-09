Neubau für 750.000 Euro Vier neue Klassenzimmer an der Oberschule Spelle sind fertig Von Philip Jesse | 20.09.2023, 07:40 Uhr Die Oberschule in Spelle ist mit vier neuen Klassenräumen für die wachsende Zahl an Schülern gut aufgestellt Foto: Ludger Jungeblut up-down up-down

Viel getan hat sich in den Sommerferien an der Oberschule in Spelle. In gerade einmal sechs Wochen wurden vier neue Klassenräume geschaffen. Die sind dringend nötig, denn die Zahl der Schüler soll in den kommenden Jahren deutlich steigen.