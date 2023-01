Thomas Hoffrogge betrachtet den Plan des Bauvorhabens „Weiße Dame“ in Gronau. Foto: Wilfried Roggendorf up-down up-down Keine Material- oder Personalprobleme Krise? Bauunternehmer Thomas Hoffrogge aus Schapen bleibt optimistisch Von Wilfried Roggendorf | 27.01.2023, 18:13 Uhr

Thomas Hoffrogge ist Inhaber des gleichnamigen Innenausbau-Unternehmens in Schapen. Während viele in der Baubranche klagen, blickt er positiv nach vorne. Aufwind geben Millionen-Projekte in Gronau und Dormtund.