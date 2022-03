Damit im April ein Metal-Festival in Schapen stattfinden kann, laufen derzeit die Vorbereitungen. FOTO: Full Metal Friends Termin im April Metal-Festival Mosh ‘n’ May in Schapen nun zwei Tage lang Von Johanna Dust | 16.03.2022, 09:21 Uhr

Auf zahlreiche Metal-Fans hoffen die Organisatoren des Festivals Mosh ‘n‘ May in Schapen. Die elf Freunde planen die Veranstaltung nach eignen Angaben in ihrer Freizeit - aus Liebe zur Musik.