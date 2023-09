Der Vorstand hatte sich einstimmig unter mehreren Bewerbern für den 46-jährigen Wirtschaftsingenieur Sils aus Emsbüren entschieden. Bei der Mitgliederversammlung am Mittwochabend in Lünne fiel das Votum für Sils ähnlich klar aus. 93 der rund 350 Mitglieder des CDU-Samtgemeindeverbandes nahmen an der Versammlung Teil. 87 (94,5 Prozent) davon sprachen sich für Sils aus.

Hoffnung auf starkes Wahlergebnis am 3. Dezember

„Wir freuen uns auf den gemeinsamen Wahlkampf und hoffen auf ein starkes Wahlergebnis am 3. Dezember“, sagte Marcel Schöttmer, Vorsitzender des CDU-Samtgemeindeverbandes Spelle. Dann findet in Spelle die Wahl des Nachfolgers von Maria Lindemann statt. Die bisherige Samtgemeindebürgermeisterin ist als Erste Stadträtin nach Neustadt am Rübenberge gewechselt. Sils zeigte sich mit dem Votum der Mitglieder sehr gut zufrieden: „Das stärkt mich, in den Wahlkampf zu gehen.“

Sie freuten sich mit Matthias Sils (von links): CDU-Kreisvorsitzender Christian Fühner, Schriftführerin Bernadette Wilbers, Ludger Kampel (OV Spelle), Ulrike Berger (Mitgliederbeauftragte), Matthias Sils, Petra Kleinbuntemeyer (OV Schapen), Rudolf Lögers (OV Lünne) und Marcel Schöttmer (Vorsitzender CDU-Samtgemeindeverband). Foto: CDU Spelle

Andere Fraktionen und Gruppen im Rat der Samtgemeinde haben bislang keinen Kandidaten benannt. „Demokratie in Bewegung“ hat bereits erklärt, auf einen eigenen Kandidaten zu verzichten.

Gesprächsangebote an andere Fraktionen

„Ein Gegenkandidat wäre ein Stück wahrer Demokratie“, erklärte Sils. Gesprächsangebote an die anderen Gruppen und Fraktionen des Samtgemeinderates Spelle habe er bereits gemacht.