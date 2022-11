An einen äußerst aggressiven Mann ist die Polizei in Spelle geraten. Foto: David Inderlied/dpa up-down up-down Gegner die Kleidung zerrissen Mann prügelt sich in Spelle und tritt nach Polizeibeamten Von Wilfried Roggendorf | 26.11.2022, 12:59 Uhr

Ein äußert aggressiver Mann hat am Freitag, 25. November, die Polizei in Spelle beschäftigt. Der Mann prügelte sich in einer Gaststätte und ging laut einer Mitteilung auch auf die herbeigerufenen Polizeibeamten los.