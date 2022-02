Rund 120 Karnevalsfreunde sind am Samstag durch Lünne gezogen. Einige von ihnen kritisierten Putin und den Krieg in der Ukraine deutlich. FOTO: Wilfried Roggendorf Für die Kinder und gegen den Krieg Lünne feiert den einzigen Karnevalsumzug im südlichen Emsland Von Wilfried Roggendorf | 26.02.2022, 18:15 Uhr

Rund 120 Karnevalsfreunde sind am Samstag, 26. Februar, unter Corona-Bedingungen durch Lünne gezogen. Es war der einzige Umzug im südlichen Emsland und der erste in Lünne. Dabei gab es deutliche Kritik an Putin und dem Krieg in der Ukraine.