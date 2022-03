Diese Illustration zeigt, wie es einmal aussehen soll: Die Arbeiten für den Bau des neuen Ersatzteil- und Logistikzentrums von Krone in Spelle haben begonnen. FOTO: Firma Krone 40-Millionen-Invest trotz Krisen Krone baut groß: Start für neues Logistikzentrum in Spelle Von Mike Röser | 11.03.2022, 15:23 Uhr

Der Landmaschinen-Hersteller Krone in Spelle hält trotz der Krisen in der Welt an einer Riesen-Investition in Spelle fest: Die Vorarbeiten für das neue Ersatzteil- und Logistikzentrums an der Rheiner Straße haben begonnen.