Buntes Kirmestreiben Jahrmarkt in Schapen: Darauf können sich die Besucher freuen Von Cara-Celine Kreth | 18.08.2023, 16:33 Uhr Die Kirmes in Schapen lockt mit einem bunten Programm für alle Besucher. Foto: Samtgemeinde Spelle

Der Gewerbepark in Schapen wird zum Jahrmarkt. Vom 8. bis zum 10. September kommt es in Schapen zum bunten Kirmestreiben. Für große und kleine Jahrmarktfreunde gibt es an drei Tagen ein breites Programm.