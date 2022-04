Bei so viel Festtagstrubel war es sicher verständlich, wenn Heimleiterin Elsbeth Dagge mit einem wachsamen Auge darauf achtete, dass der Jubilar nicht überfordert wurde.

Viele Geschenke

Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf, der Speller Ortsbürgermeister Georg Holtkötter und der Kreistagsabgeordnete Willi Brudiers sprachen die Glückwünsche von Samtgemeinde, Gemeinde und Kreistag aus. Sie überreichten auch die dazugehörenden und gern gesehenen Flachgeschenke sowie noch manches darüber hinaus.

Die größte Aufmerksamkeit zog jedoch ein persönliches Glückwunschschreiben des niedersächsischen Ministerpräsidenten David McAllister auf sich. Weder Pfarrer Johannes Wübbe mit einer kirchlich geweihten Kerze samt freundlichen Worten noch die aufmunternden Worte der Freunde des Jubilars konnten mit dem Schreiben des Landesvaters konkurrieren.

Nach dem offiziellen Teil brach dann die Zeit des Erzählens und des „Weißt Du noch?“ an. „Unser Vater ist Rheinenser und hat als Betriebsleiter in der Spinnerei bei einer großen Textilfabrik in Rheine gearbeitet“, erklärten Franz-Josef und Antonius Wolters, zwei der insgesamt drei Söhne des Jubilars.

Er sei seit 2008 Bewohner des St.-Johannes-Stiftes in Spelle und genieße den Aufenthalt, weil man hier mit den Senioren so liebevoll umgeht, betonten sie. Zuerst sei er in Rheine in einem Heim gewesen, aber von dort doch lieber nach Spelle gekommen und von dem Aufenthalt hier einfach begeistert.