Als Thomas Krings seinen Kromfohrländer-Rüden Dorjan vor der Attacke eines anderen Hundes schützen wollte, wurde er schwer verletzt. Foto: Wilfried Roggendorf up-down up-down Vorwürfe gegen Landkreis Emsland Thomas Krings aus Lünne wird bei Hundeattacke schwer verletzt Von Wilfried Roggendorf | 02.07.2023, 15:03 Uhr

Als Thomas Krings am 11. Mai eine Runde mit seinem Hund Dorjan im Ferienhauswohngebiet Wintermannshof in Lünne dreht, kommt er nicht weit: Die beiden werden von einem anderen Hund attackiert. Krings wird schwer verletzt - und übt Kritik am Landkreis Emsland.