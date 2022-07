Eine Holzhütte in Spelle ist in Brand geraten. FOTO: Symbolbild: imago images/Fabian Geier up-down up-down Feuer droht auf Bäume überzugreifen Holzhütte in Waldstück in Spelle brennt Von Jule Rumpker | 20.07.2022, 05:44 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen kam es zu einem Brand in einem Waldstück in Spelle.