Etwa 16 bis 20 Bauplätze soll das in Lünne geplante Neubaugebiet mit energieeffizienter Infrastruktur vorhalten. FOTO: Anne Bremenkamp 16 bis 20 Bauplätze geplant Wird das neue Baugebiet in Lünne ein „grünes Quartier“? Von Anne Bremenkamp | 10.03.2022, 07:12 Uhr

Emissionsarm, klimaneutral und kosteneffizient sollen die 16 bis 20 Häuser, die an der Pastor-Garnerus-Straße in Lünne geplant sind, versorgt werden. Wie das im neuen Baugebiet am besten klappen kann, wird nun geprüft.