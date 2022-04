FOTO: NWM-TV Passant entdeckt Feuer am späten Mittwochabend Großbrand bei Baustoffhandel am Speller Hafen gelöscht und | 14.04.2022, 05:13 Uhr | Update vor 2 Std. Von Caroline Theiling Olga Zudilin | 14.04.2022, 05:13 Uhr | Update vor 2 Std.

Eine Lagerhalle auf dem Gelände eines Baustoffhandels in Spelle ist am späten Mittwochabend in Brand geraten. Inzwischen ist das Feuer bis auf weniger Glutnester gelöscht.