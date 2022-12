Eine gesellschaftliche Teamarbeit ist der neue Hilfsfonds WIR in der Samtgemeinde Spelle. Aus unterschiedlichen Bereichen kommen die Engagierten, die Bedürftigen Unterstützung zukommen lassen wollen. Symbolfoto: Hannah Busing/Unsplash up-down up-down Für Menschen in Not Fonds WIR will in der Samtgemeinde Spelle schnelle Hilfe leisten Von Anne Bremenkamp | 13.12.2022, 07:18 Uhr

„Wirksam in jeder Lage die richtige Unterstützung“: Dafür steht die Abkürzung des neuen Hilfsfonds WIR in der Samtgemeinde Spelle. Das Ziel: Menschen in schwierigen Lebenslagen schnell und unbürokratisch unterstützen.