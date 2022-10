Geschäftsführer Peter Fromme (Mitte) zeigte Samtgemeindebürgermeisterin Maria Lindemann und dem stellvertretenden Bürgermeister Andreas Wintermann die neuen Ausstellungsräumen. Foto: Samtgemeinde Spelle up-down up-down Im Gewerbegebiet an der B70 Fliesen, Küche, Bad: Neuer Firmensitz von Fromme in Lünne komplett Von Mike Röser | 14.10.2022, 08:15 Uhr

Lange hoffte die Firma Fromme auf die Ausweitung des Gewerbegebietes an der B70 in Lünne, um alle Angebote an einem Ort zu vereinen. Dies ist nun mit der Eröffnung der Ausstellungsräume gelungen.