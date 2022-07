Wegen eines technischen Defekts liefen die Bremsen eines Lkw heiß. Die Feuerwehr musste kühlen. FOTO: Hermann Bojer up-down up-down Defekt am Anhänger Feuerwehren müssen heiße Bremsen von Lkw in Lünne kühlen Von Hermann Bojer | 09.07.2022, 10:28 Uhr

Heiß gelaufene Bremsen an einem Lkw-Anhänger sorgten in der Nacht zum Samstag gegen 0.30 Uhr für einen Feuerwehreinsatz in Lünne.