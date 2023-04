Blick aus der Vogelperspektive auf den Hafen Spelle-Venhaus. Foto: Ulrich Wozniak up-down up-down Aus dem Kanal gezogen Feuerwehreinsatz im Hafen in Spelle: Mann fällt von Binnenschiff Von Julia Mausch | 09.04.2023, 15:50 Uhr

In Spelle-Venhaus ist am Sonntagnachmittag ein Mann von einem Binnenschiff in den Dortmund-Ems-Kanal gefallen. Ein anderer Mann wollte ihn retten und sprang hinterher.