Bei einem Brand wurde die rechte Seite einer Lagerhalle durch ein Feuer stark beschädigt. Foto: Hermann Bojer up-down up-down 300.000 Euro Schaden Feuer und Explosion: Scheune in Schapen brennt nieder Von Hermann Bojer und Daniel Gonzalez-Tepper | 07.02.2023, 06:36 Uhr

In Schapen in der Samtgemeinde Spelle ist in der Nacht zum Dienstag eine Scheune vollständig abgebrannt. Das Feuer habe das gesamte freistehende Gebäude betroffen und aufgrund von gelagerten Gasflaschen eine Explosion verursacht, teilten Polizei und Feuerwehr mit.