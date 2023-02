Feuerwehrauto Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down 300.000 Euro Schaden Feuer und Explosion: Scheune in Schapen brennt nieder Von dpa | 07.02.2023, 06:36 Uhr

Eine Scheune in Schapen ist in der Nacht zum Dienstag vollständig abgebrannt. Das Feuer habe das gesamte freistehende Gebäude betroffen und aufgrund von gelagerten Gasflaschen eine Explosion verursacht, teilte die Polizei am frühen Dienstag mit.