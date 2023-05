Mit einer Hubrettungs-Bühne gelangten die Einsatzkräfte an den Brandherd. Foto: Hermann Bojer up-down up-down 36 Feuerwehrkräfte im Einsatz Feuer bricht auf Balkon in Mehrfamilienhaus in Spelle aus Von Hermann Bojer | 20.05.2023, 08:50 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus in Spelle ist es am Freitagabend auf einem Balkon zu einem Brand gekommen. Feuerwehren aus Spelle und Venhaus mussten ausrücken.