Mit Hilfe des emsländischen Vereins „Hilfe für Hoima“ ist dieses Schulgebäude in Uganda errichtet worden. Foto: „Hilfe für Hoima“ up-down up-down „Hilfe für Hoima“ Verein aus dem südlichen Emsland unterstützt katholische Schule in Uganda Von Christiane Adam | 18.06.2023, 10:23 Uhr

Der noch junge Verein „Hilfe für Hoima“ hat sich vor wenigen Jahren in Spelle gegründet, um einer Schule in Uganda zu helfen. Nun konnte mit Spenden ein solides Schulgebäude errichtet werden, wie die Mitglieder berichten. Weitere Unterstützung möchten sie beispielsweise in Form von gesunder Schulkost geben.