Zwei Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in die Tankstelle eingebrochen. FOTO: Frank Rumpenhorst/dpa (Symbolfoto)
1000 Euro Schaden Einbrecher stehlen Zigaretten aus Tankstelle in Spelle Von Kristina Müller | 24.06.2022, 10:25 Uhr

Zwei bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in eine Tankstelle an der Hauptstraße in Spelle eingebrochen.