Für die ehrenamtlichen Kräfte des DRK und ihre drei Dienstfahrzeuge ist kaum noch Platz im DRK-Heim am Wöhlehof. Ein Anbau vor der rechten Fahrzeughalle soll Abhilfe schaffen. Foto: Philip Jesse up-down up-down Etwa 362.000 Euro Gesamtkosten Eine Hürde liegt noch vor geplantem Umbau des DRK-Heims in Spelle Von Philip Jesse | 01.03.2023, 16:25 Uhr

Das 45 Jahre alte DRK-Gebäude am Wöhlehof in Spelle muss dringend saniert und erweitert werden, um den ehrenamtlichen Helfern mehr Raum zu geben. Pläne hierfür wurden erstmals im März 2022 vorgestellt. Jetzt kommt Bewegung in das Projekt.