Nach Angaben der Polizei in Spelle drangen die Täter zwischen Samstag und Sonntag auf dem Firmengelände an der Straße Gewerbegebiet in Lünne ein. Dort entwendeten die Diebe etwa drei Kilometer Kupferkabel im Wert von 15.000 Euro.

Anschließend entkamen die Diebe anscheinend ungesehen mit ihrer schweren Beute. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.