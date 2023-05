Der St. Johannes Schützenverein Spelle feiert am 5. und 6. Mai 2023 seinen 225-jährigen Geburtstag. Auf das Jubelschützenfest mit bis zu 4.000 erwarteten Gästen allein am Samstag freuen sich vom Festkomitee (v. l.)Timo Deters, Ludger Gude, Michael Jörgens und Sebastian Arning. Foto: Anne Bremenkamp up-down up-down Bis zu 4000 Gäste erwartet St. Johannes Schützenverein Spelle lädt zum Jubelschützenfest Von Anne Bremenkamp | 02.05.2023, 16:56 Uhr

In 100 Jahren lässt sich nur vier Mal ein Jubelschützenfest feiern - dafür dann aber auch so richtig: Eine Rechnung, die anlässlich des 225-jährigen Jubiläums des St. Johannes Schützenvereins Spelle am 5. und 6. Mai 2023 inmitten des Ortskerns aufgeht – in einer Supersause mit Party-Prominenz, gelebter Heimat und der verbindenden Begeisterung an Geselligkeit, Gemeinschaft und Tradition.